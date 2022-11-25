В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
41 минуту назад

Генконсул в Лейпциге: РФ ответит на решение переименовать улицу с консульством России

Газета.Ruиещё 1

Генеральный консул России в Лейпциге Алексей Дронов заявил, что РФ соответственно ответит на недружественный шаг Лейпцига, власти которого решили переименовать улицу, где находится российское генконсульство. Об этом сообщает РИА Новости.

РФ ответит на решение переименовать улицу с консульством России в Лейпциге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Официальное уведомление о переименовании улицы «Турмгутштрассе» в «Борис-Романченко-Штрассе» генконсульство не получало. Вместе с тем, из различных источников, в том числе интернет-сайта города Лейпциг известно, что вышеуказанное предложение было поддержано и утверждено местными властями», — сказал он.

Дронов отметил, что генконсульство направило мэру запрос с просьбой о разъяснении механизмов и сроков реализации данного решения и назвал такой шаг властей недружественным.

В мире,Алексей Дронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители