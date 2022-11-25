РФ ответит на решение переименовать улицу с консульством России в Лейпциге

«Официальное уведомление о переименовании улицы «Турмгутштрассе» в «Борис-Романченко-Штрассе» генконсульство не получало. Вместе с тем, из различных источников, в том числе интернет-сайта города Лейпциг известно, что вышеуказанное предложение было поддержано и утверждено местными властями», — сказал он.