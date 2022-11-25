Шольц отказался от услуг Меркель в переговорах с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель не должна брать на себя роль посредника в отношениях с Москвой, поскольку он сам хорошо справляется с переговорами с российской стороной. Об этом политик заявил в интервью журналу Focus.