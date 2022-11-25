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1 час назад

Премьер Сан-Томе и Принсипи сообщил предотвращении попытки государственного переворота

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Сан-Томе и Принсипи Патрис Тровоада сообщил о предотвращении попытки государственного переворота в стране в ночь с 24 на 25 ноября. Его слова передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Премьер Сан-Томе и Принсипи сообщил о попытке госпереворота
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал Тровоада, попытка государственного переворота началась около 00:40 (03:40 по московскому времени) и закончилась после 06:00 (09:00 по московскому времени).

По информации AFP, четверо мужчин, в числе которых бывший председатель Национальной ассамблеи страны Делфим Сантьягу даш Невиш и бывший наемный солдат, участвовавший в путче в 2009 году, попытались напасть на штаб армии Сан-Томе и Принсипи.

По словам свидетельницы произошедшего, которые приводит агентство, она слышала «выстрелы из автоматического и более тяжелого оружия, а также взрывы».

Уточняется, что нападавшие были задержаны.

В июле бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что лично помогал планировать государственные перевороты в других странах. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости провести расследование, в каких странах мира Соединенные Штаты планировали перевороты.

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