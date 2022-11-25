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2 часа назад

В Молдавии назвали число желающих видеть страну в НАТО

Lenta.ru

Только 22 процента жителей Молдавии хотят видеть страну в НАТО. Об этом свидетельствуют результата опроса общественного мнения, проведенного представителями Центра социологических исследований и маркетинга CBS-AXA и Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul, передает молдавское издание NewsMaker.

В Молдавии назвали число желающих видеть страну в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум, то вступление в НАТО поддержали бы 22,4 процента граждан, 54,5 процента опрошенных считают, что республика должна сохранять нейтралитет и не присоединяться к альянсу. Еще 23,1 процента заявили, что не определились с ответом.

Кроме того, специалисты назвали число людей, поддерживающих объединение Молдавии и Румынии — в поддержку такой идеи высказались 47,4 процента, против — 57,5 процента.

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