В Молдавии назвали число желающих видеть страну в НАТО

Только 22 процента жителей Молдавии хотят видеть страну в НАТО . Об этом свидетельствуют результата опроса общественного мнения, проведенного представителями Центра социологических исследований и маркетинга CBS-AXA и Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul, передает молдавское издание NewsMaker.

Так, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум, то вступление в НАТО поддержали бы 22,4 процента граждан, 54,5 процента опрошенных считают, что республика должна сохранять нейтралитет и не присоединяться к альянсу. Еще 23,1 процента заявили, что не определились с ответом.