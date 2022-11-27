Генсек НАТО рассказал о последствиях поддержки Украины

"Нам всем нужно увеличивать нашу помощь Украине, - заявил он. - Это поможет украинцам отстоять свое право на самооборону". При этом генсек НАТО заметил, что "можно усилить позицию Украины за столом переговоров, если оказать ей военную поддержку". "Лучший способ поддержать мир - поддержать Украину", - сказал он.