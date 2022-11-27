Генсек НАТО рассказал о последствиях поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо "поддерживать и увеличивать" помощь Киеву. Такое мнение он высказал в воскресенье в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
"Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе", - сказал Столтенберг.
Тем не менее он добавил, что необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву. В этом контексте генсек Североатлантического альянса высоко оценил поставки Берлином оружия на Украину. "Решительная поддержка со стороны Германии имеет решающее значение", - утверждал Столтенберг.
"Нам всем нужно увеличивать нашу помощь Украине, - заявил он. - Это поможет украинцам отстоять свое право на самооборону". При этом генсек НАТО заметил, что "можно усилить позицию Украины за столом переговоров, если оказать ей военную поддержку". "Лучший способ поддержать мир - поддержать Украину", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.