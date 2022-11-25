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3 часа назад

Вирусолог объяснил выявление рекордного числа заразившихся COVID-19 в Китае

Семён Капранов
Александр Чепурнов эксперт

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов в разговоре с "Рамблером" объяснил возникновение новой вспышки коронавируса в Китае, где был зарегистрирован рекорд суточной заболеваемости COVID-19. По словам специалиста, это связано с эволюцией коронавируса, новые штаммы которого приобрели способность лучше распространятся.

Скорость заражения уханьским вариантом коронавируса, который был изначально, сильно отличается от скорости заражения при других вариантах, появившихся позднее. Например, "дельта" заражала быстрее, лучше распространялась. То есть в процессе эволюции, к счастью, пока падает патогенность, но растет способность к инфицированию меньшей дозой, а также растет скорость распространения вируса. Кроме того, инкубационный период становится значительно меньше, он дошел уже до двух дней - это совсем мало.

При распространении вируса воздушно-капельным путем совсем мелкие частицы витают в аэрозоли, они подчиняются броуновскому характеру движения. Они могут только случайно затечь за маску. При этом у "омикрона" и его вариантов появилась способность заражать значительно меньшей дозой. В Китае для борьбы с коронавирусом успешно применяли маски второго класса, которые плотно прилегают к лицу и надежно защищают на проскок. Это достаточно защищало их от уханьского варианта и позволяло из раза в раз противостоять распространению вируса по стране. Но сейчас "омикрон" дошел до такого совершенства, что противостоять ему очень сложно, на каком-то этапе он проскочил. И пока вспышка в Китае нарастает, не знаю, удастся ли ее погасить.
Александр Чепурнов
Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук
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Специалист подчеркнул, что приобретенный переболевшими COVID-19 или сделавшими прививку людьми иммунитет "не является абсолютным".

"Он не защищает в целом, он защищает только от тяжелого или от летального течения болезни. Поэтому вакцинация остается целесообразной и необходимой. С другой стороны, уже известно, что переболевшие "омикроном" люди заражаются чаще, чем неболевшие. И эти особенности, по-видимому, создают такие условия, когда уже и китайцы не могут справиться с распространением заразы. Поэтому там растет число заболевших", — отметил вирусолог.

Заболеваемость коронавирусом растет в мире значительными темпами, в России же пока этого не наблюдается, но такая ситуация в скором времени может измениться, отметил Чепурнов.

"В мире началась очередная волна коронавируса, у нас же пока идет спад. Но через некоторое время он сменится. Думаю, что в декабре начнется рост, и мы получим примерно такую же картину, которая была в прошлом году. Но если в прошлом году это была "дельта", и это была катастрофа, потому что у "дельты" была очень высокая летальность, то сегодня у нас много вакцинированных и переболевших, это большая часть населения страны.

На Западе сегодня в основном идет версия, которая получила название "грифон". Он потяжелее. И он распространяется еще быстрее, чем предыдущие варианты "омикрона". Полагаю, можно ожидать его прихода в Россию", — заявил профессор.

В Китае за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом. По данным властей страны, заразились 32 943 человека. Симптомы заражения явно проявились у 3103 пациентов, 29 840 человек отнесли к бессимптомным носителям вируса COVID-19.

В мире,Александр Чепурнов,
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