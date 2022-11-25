Вирусолог объяснил выявление рекордного числа заразившихся COVID-19 в Китае

Скорость заражения уханьским вариантом коронавируса, который был изначально, сильно отличается от скорости заражения при других вариантах, появившихся позднее. Например, "дельта" заражала быстрее, лучше распространялась. То есть в процессе эволюции, к счастью, пока падает патогенность, но растет способность к инфицированию меньшей дозой, а также растет скорость распространения вируса. Кроме того, инкубационный период становится значительно меньше, он дошел уже до двух дней - это совсем мало.



При распространении вируса воздушно-капельным путем совсем мелкие частицы витают в аэрозоли, они подчиняются броуновскому характеру движения. Они могут только случайно затечь за маску. При этом у "омикрона" и его вариантов появилась способность заражать значительно меньшей дозой. В Китае для борьбы с коронавирусом успешно применяли маски второго класса, которые плотно прилегают к лицу и надежно защищают на проскок. Это достаточно защищало их от уханьского варианта и позволяло из раза в раз противостоять распространению вируса по стране. Но сейчас "омикрон" дошел до такого совершенства, что противостоять ему очень сложно, на каком-то этапе он проскочил. И пока вспышка в Китае нарастает, не знаю, удастся ли ее погасить.

Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук