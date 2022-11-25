Вирусолог объяснил выявление рекордного числа заразившихся COVID-19 в Китае

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов в разговоре с "Рамблером" объяснил возникновение новой вспышки коронавируса в Китае, где был зарегистрирован рекорд суточной заболеваемости COVID-19. По словам специалиста, это связано с эволюцией коронавируса, новые штаммы которого приобрели способность лучше распространятся.
Специалист подчеркнул, что приобретенный переболевшими COVID-19 или сделавшими прививку людьми иммунитет "не является абсолютным".
"Он не защищает в целом, он защищает только от тяжелого или от летального течения болезни. Поэтому вакцинация остается целесообразной и необходимой. С другой стороны, уже известно, что переболевшие "омикроном" люди заражаются чаще, чем неболевшие. И эти особенности, по-видимому, создают такие условия, когда уже и китайцы не могут справиться с распространением заразы. Поэтому там растет число заболевших", — отметил вирусолог.
Заболеваемость коронавирусом растет в мире значительными темпами, в России же пока этого не наблюдается, но такая ситуация в скором времени может измениться, отметил Чепурнов.
"В мире началась очередная волна коронавируса, у нас же пока идет спад. Но через некоторое время он сменится. Думаю, что в декабре начнется рост, и мы получим примерно такую же картину, которая была в прошлом году. Но если в прошлом году это была "дельта", и это была катастрофа, потому что у "дельты" была очень высокая летальность, то сегодня у нас много вакцинированных и переболевших, это большая часть населения страны.
На Западе сегодня в основном идет версия, которая получила название "грифон". Он потяжелее. И он распространяется еще быстрее, чем предыдущие варианты "омикрона". Полагаю, можно ожидать его прихода в Россию", — заявил профессор.
В Китае за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом. По данным властей страны, заразились 32 943 человека. Симптомы заражения явно проявились у 3103 пациентов, 29 840 человек отнесли к бессимптомным носителям вируса COVID-19.