Пока вы спали: «замерзайте, дурачки» и конфликт Бельгии с Британией

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Замерзайте, дурачки»: Путина призвали оставить Европу без газа

Видео дня

Российский газовый гигант «Газпром» пригрозил прекратить поставки через Украину c 28 ноября, заявив, что в стране «оседает» предназначенный Молдавии российский газ, пишет Breitbart. Scott G написал в комментариях к статье, что экс-президент США Дональд Трамп предупреждал европейцев о зависимости от российского газа, но он смеялись:

«Теперь замерзайте, дурачки, вы заслуживаете этого».

1jasonfarley отметил, что России незачем поставлять газ на континент, «заполненный странами, поставляющими оружие людям, которые используют его против русских».

«Поставки нужно было остановить уже после того, как Байден взорвал «Северные потоки», - заявил Steven Bergstrom.

Бельгия заблокировала экспорт ядерных технологий в Британию

Бельгийское правительство отказало Британии в поставке специализированного изостатического пресса, необходимого для обслуживания британского ядерного арсенала. Как пишет The Times, это решение спровоцировало конфликт между странами: Бельгия заблокировала экспорт технологий, которые имеют решающее значение для поддержания британского ядерного сдерживания, хотя обе страны являются союзниками по НАТО.

Зеленые, составляющие «хрупкую правящую коалицию» в бельгийском правительстве, наложили вето на поставки, хотя бельгийское производство «не имеет аналогов в мире» и британцам больше некого просить. В ответ Лондон пригрозил отменить заказ на поставки оружия на 600 миллионов евро для пулеметов производства бельгийской компании FN Herstal. Высокопоставленные источники The Times в бельгийском правительстве обеспокоены тем, что конфликт ставит под угрозу единство Запада и НАТО во время украинского кризиса.

Маск объявил амнистию для заблокированных в твиттере

Основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск пообещал устроить «амнистию» для забаненных в твиттере и разблокировать их аккаунты с 28 ноября. Об этом он написал в своем аккаунте.

Перед этим Маск задал пользователям вопрос, «должен ли Twitter устроить всеобщую амнистию заблокированным учетным записям при условии, что они не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом». 72,4 процента участников опроса ответили «да».

«Народ сделал своей выбор. Глас народа - глас Божий», - написал Маск.

Bloomberg писало, что отменен может быть и вечный бан экс-президента США Дональда Трампа, в таком случае он вернет свое влияние в соцсети перед выборами 2024 года.

Макрон послал «четкий сигнал» США

Президент Франции Эммануэль Макрон 21 ноября устроил банкет для европейских предпринимателей, были приглашены главы компаний Ericsson, Volvo, Unilever и других. CCTV отмечает, что это был «не праздничный ужин, а горькая попытка удержать их во Франции». На следующий день министр финансов Франции Брюно Ле Мэр «сокрушался» на пресс-конференции:

«Прямо на наших глазах Соединенные Штаты развивают собственную промышленность на своей земле. Мы должны более твердо защищать интересы европейских компаний».

Речь идет о законе президента США Джо Байдена о снижении инфляции. Документ включает рекордные 369 миллиардов долларов расходов на климатическую и энергетическую политику, а также налоговые льготы для электромобилей, произведенных в Северной Америке, что ставит в неудобное положение европейских производителей электрокаров и мотивирует их сменить юрисдикцию. По версии CCTV, банкет в Елисейском дворце стал «четким сигналом»: европейские страны больше не хотят «плясать под дудку США» и стремятся к стратегической автономии.

FIFA добилась отмены запрета на радужные флаги в Катаре

Со второго тура ЧМ-2022 в Катаре радужные флаги «не будут запрещены» на стадионах. Как пишет The Independent, FIFA получила гарантии от Катара.

Ситуация с радужными флагами стала одним из самых напряженных моментов турнира, так как многие игроки, чиновники и болельщики хотели выразить солидарность с сообществом