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18 минут назад

РИА Новости: пленный боевик "Азова" признал, что русские и украинцы - один народ

Газета.Ru

Пленный боевик националистического полка "Азов" (признан террористической организацией в России) Владислав Дудчак (позывной "Доцент"), имеющий ученое звание кандидата философских наук, заявил, что русские и украинцы – один народ.

Пленный боевик "Азова" признал, что русские и украинцы - один народ
Фото: Александр Максименко/РИА «Новости»Александр Максименко/РИА «Новости»

"У нас общая история, и я не вижу смысла списывать ее со счетов и забывать. Да это и невозможно", - сказал Дудчак в беседе с сопредседателем центра стратегических инициатив Новороссии.

Записью разговора располагает РИА Новости. Он добавил, что идея разделения русского и украинского народов много лет пропагандируется на Украине, что стало почвой для создания националистических организаций. Дудчак указал, что несколько сотен лет назад такого понятия как "украинцы" не существовало, были русские.

"Украина и Беларусь просто неотъемлемая часть государства Российского", - добавил он

Дудчак был взят в плен на "Азовстали". Затем его обменяли и отправили на Украину. Запись сделага в августе 2022 года. Ранее пленный рассказал о требованиях командира "Азова" не жалеть гражданских.

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