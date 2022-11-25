Пленный боевик "Азова" признал, что русские и украинцы - один народ

Пленный боевик националистического полка "Азов" (признан террористической организацией в России) Владислав Дудчак (позывной "Доцент"), имеющий ученое звание кандидата философских наук, заявил, что русские и украинцы – один народ.

Фото: Александр Максименко/РИА «Новости» Александр Максименко/РИА «Новости»

"У нас общая история, и я не вижу смысла списывать ее со счетов и забывать. Да это и невозможно", - сказал Дудчак в беседе с сопредседателем центра стратегических инициатив Новороссии.

Записью разговора располагает РИА Новости. Он добавил, что идея разделения русского и украинского народов много лет пропагандируется на Украине, что стало почвой для создания националистических организаций. Дудчак указал, что несколько сотен лет назад такого понятия как "украинцы" не существовало, были русские.

"Украина и Беларусь просто неотъемлемая часть государства Российского", - добавил он