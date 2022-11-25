«Поставки следовало прекратить уже после того, как [президент США Джо] Байден взорвал трубопроводы „Северный поток“», — написал Steven Bergstrom в комментарии Breitbart News . «Европа не переживет зиму только на энергии ветра и солнца, а Путин, между тем, будет продавать свой газ по всему миру», — отметил пользователь с ником OldWhiteGuy.

Macedon заявил, что за кражу должна заплатить Германия, которая поддерживает Украину. По его словам, Киев всегда воровал газ. Украинские олигархи, скорее всего, продали недостающие объемы топлива, считает Maria Von Theresa. По ее словам, многие знают, что на Украине изначально было коррумпированное правительство. С ней согласился Daveinwyo. «Вы на 100% правы. Это вовсе не шутка. Зеленский начал свою карьеру в качестве комика. А наше правительство теперь поддерживает его коррумпированный режим нашими деньгами», — отметил он.