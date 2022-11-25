Австрия поддержала вступление Болгарии и Румынии в Шенген

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер публично выступил против расширения Шенгенской зоны 21 ноября. В качестве причины он назвал возросшее число нелегальных мигрантов. 23 ноября в ходе визита в Загреб федеральный канцлер республики Карл Нехаммер заявил о том, что Вена поддержит вхождение Хорватии в состав Шенгена.

При это он добавил, что страна "будет относиться критически" к заявкам Болгарии и Румынии. Парламент Молдавии одобрил соглашение о гранте от США для "снижения зависимости от РФ". Согласно сообщению, финансирование будет направлено на укрепление энергетической безопасности Молдавии, снижение зависимости от России за счет подключения ключевых элементов к европейским системам и диверсификацию поставок природного газа, а также повышение энергоэффективности.