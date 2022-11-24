Байден планирует пройти медицинское обследование до конца года

Глава США Джо Байден заявил на брифинге, что до конца 2023 года планирует завершить прохождение регулярного медосмотра. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что 20 ноября американский лидер отметил 80-летний юбилей. День рождения он встретил в кругу семьи.

Глава государства пояснил, что уже прошел часть обследования. Полные результаты будут получены до конца года.

В Белом доме сообщили ранее, что врачи в ближайшее время проведут ежегодную комплексную оценку здоровья президента.