Декан факультета безопасности Университета Баня-Луки (Республика Сербская Боснии и Герцеговины) Предраг Черанич заявил, что без российских энергоресурсов Евросоюзу не пережить следующую зиму. Об этом сообщает «Российская газета».
«Брюссель сейчас делает необъяснимые шаги в отношении Москвы, наносящие больший ущерб ЕС, нежели РФ. Это и введение санкций, отказ от покупки энергоносителей и т.д. В расчет не берется и то, что немецкая экономика напрямую зависит от российского газа. ЕС сможет пережить эту зиму, а следующую – нет», – заявил Черанич.
Декан также добавил, что как Запад «всегда опирается на обман» при планировании, так и Владимир Зеленский обманул «граждан Украины, прежде всего, русских».
«Хотя он и не говорит по-украински, но обещал обеспечить уважение прав всех граждан и достойное совместное проживание в государстве. Как только политик занял должность украинского президента, так сразу же продемонстрировал свое истинное лицо. Открыл тем самым своих хозяев, которые его обучали манипулированию избирателями. Начал наступательно навязывать волю Запада», – сказал Черанич.
Он также добавил, что жители Сербии, по его мнению, поддерживают Россию.
«А сербы как всегда с Россией! Даже рейс из Белграда в Москву пытались сорвать постоянными сообщениями о минировании. И это мы преодолели», – подытожил он.
Ранее президент Сербии Вучич назвал правильным решение не вводить санкции против России.