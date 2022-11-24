В Сербии заявили, что Евросоюз не переживет следующую зиму без России

«Хотя он и не говорит по-украински, но обещал обеспечить уважение прав всех граждан и достойное совместное проживание в государстве. Как только политик занял должность украинского президента, так сразу же продемонстрировал свое истинное лицо. Открыл тем самым своих хозяев, которые его обучали манипулированию избирателями. Начал наступательно навязывать волю Запада», – сказал Черанич.