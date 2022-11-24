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8 минут назад

В Сербии заявили, что Евросоюз не переживет следующую зиму без России

Елена Прошина

Декан факультета безопасности Университета Баня-Луки (Республика Сербская Боснии и Герцеговины) Предраг Черанич заявил, что без российских энергоресурсов Евросоюзу не пережить следующую зиму. Об этом сообщает «Российская газета».

В Сербии заявили, что Евросоюз не переживет следующую зиму без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Брюссель сейчас делает необъяснимые шаги в отношении Москвы, наносящие больший ущерб ЕС, нежели РФ. Это и введение санкций, отказ от покупки энергоносителей и т.д. В расчет не берется и то, что немецкая экономика напрямую зависит от российского газа. ЕС сможет пережить эту зиму, а следующую – нет», – заявил Черанич.

Декан также добавил, что как Запад «всегда опирается на обман» при планировании, так и Владимир Зеленский обманул «граждан Украины, прежде всего, русских».

«Хотя он и не говорит по-украински, но обещал обеспечить уважение прав всех граждан и достойное совместное проживание в государстве. Как только политик занял должность украинского президента, так сразу же продемонстрировал свое истинное лицо. Открыл тем самым своих хозяев, которые его обучали манипулированию избирателями. Начал наступательно навязывать волю Запада», – сказал Черанич.

Он также добавил, что жители Сербии, по его мнению, поддерживают Россию.

«А сербы как всегда с Россией! Даже рейс из Белграда в Москву пытались сорвать постоянными сообщениями о минировании. И это мы преодолели», – подытожил он.

Ранее президент Сербии Вучич назвал правильным решение не вводить санкции против России.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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