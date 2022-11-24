Меркель заявила о важности серьезного отношения к России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что многому научилась у своего предшественника Гельмута Коля. В интервью газете Spiegel она рассказала о трех важнейших его уроках.

«Первое: важность личного в политике. Второе: радость планирования. Третье: мышление в историческом контексте», — заявила экс-канцлер ФРГ.

По ее мнению, Коль хотел бы возобновить отношения с Россией, потому что в конце концов на это придется пойти. Сама Меркель считает, что серьезное отношение к России — это признак не слабости, а мудрости.