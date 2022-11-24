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56 минут назад

Меркель заявила о важности серьезного отношения к России

Lenta.ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что многому научилась у своего предшественника Гельмута Коля. В интервью газете Spiegel она рассказала о трех важнейших его уроках.

Меркель заявила о важности серьезного отношения к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Первое: важность личного в политике. Второе: радость планирования. Третье: мышление в историческом контексте», — заявила экс-канцлер ФРГ.

По ее мнению, Коль хотел бы возобновить отношения с Россией, потому что в конце концов на это придется пойти. Сама Меркель считает, что серьезное отношение к России — это признак не слабости, а мудрости.

В ФРГ ответили на заявления о том, что Германия хотела поражения Украины

В том же материале Меркель признала, что уже в 2021 году не видела возможности объединить страны Европейского союза и повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы предотвратить начало боевых действий на Украине.

В мире,Политика,Ангела Меркель,Гельмут Коль,Владимир Путин,ЕС,
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