Главу Харькова оштрафовали за использование русского языка

Харьковский городской глава Игорь Терехов оштрафован на 3,4 тыс. гривен (5,5 тыс.рублей) за использование «негосударственного языка» во время обращений к гражданам Украины, рассказал в соцсетях уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Об этом пишет РИА «Новости».
Креминь пояснил, что Терехов нарушил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
По его словам, чиновник говорил на русском языке во время выступления в эфире национального телемарафона.
Омбудсмен также обратил внимание на то, что страницы главы Харькова в соцсетях ведутся не на госязыке. За этот проступок он вынес градоначальнику «предупреждение».