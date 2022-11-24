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2 часа назад

Главу Харькова оштрафовали за использование русского языка

Илья Родин

Харьковский городской глава Игорь Терехов оштрафован на 3,4 тыс. гривен (5,5 тыс.рублей) за использование «негосударственного языка» во время обращений к гражданам Украины, рассказал в соцсетях уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Об этом пишет РИА «Новости».

Главу Харькова оштрафовали за использование русского языка
Фото: телеграм-канал "игорь терехов"телеграм-канал "игорь терехов"

Креминь пояснил, что Терехов нарушил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Эстония отказалась от запрета русского языка в публичном пространстве

По его словам, чиновник говорил на русском языке во время выступления в эфире национального телемарафона.

Омбудсмен также обратил внимание на то, что страницы главы Харькова в соцсетях ведутся не на госязыке. За этот проступок он вынес градоначальнику «предупреждение».

В мире,Игорь Терехов,Тарас Креминь,
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