Главу Харькова оштрафовали за использование русского языка

Харьковский городской глава Игорь Терехов оштрафован на 3,4 тыс. гривен (5,5 тыс.рублей) за использование «негосударственного языка» во время обращений к гражданам Украины, рассказал в соцсетях уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: телеграм-канал "игорь терехов" телеграм-канал "игорь терехов"

Креминь пояснил, что Терехов нарушил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

По его словам, чиновник говорил на русском языке во время выступления в эфире национального телемарафона.