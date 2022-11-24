Венгрия одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий рассказал в четверг, 24 ноября, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО в начале 2023 года. Об этом пишет ТАСС.
«Я услышал обещание, что на первом заседании парламента в следующем году эта ратификация состоится», - подчеркнул Моравецкий.
Политик добавил, что теперь известна конкретная дата, получено обязательство со стороны Будапешта.
По данным агентства, ранее правительство Венгрии заявляло, что Госсобрание ратифицирует протоколы о вступлении северных стран в альянс до конца осенней сессии.
Напомним, что Хельсинки и Стокгольм подали заявки в организацию 18 мая. Практически все страны НАТО, за исключением Венгрии и Турции, одобрили их.