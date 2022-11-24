Венгрия одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий рассказал в четверг, 24 ноября, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО в начале 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

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«Я услышал обещание, что на первом заседании парламента в следующем году эта ратификация состоится», - подчеркнул Моравецкий.

Политик добавил, что теперь известна конкретная дата, получено обязательство со стороны Будапешта.

По данным агентства, ранее правительство Венгрии заявляло, что Госсобрание ратифицирует протоколы о вступлении северных стран в альянс до конца осенней сессии.