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57 минут назад

Горсовет Одессы решил демонтировать памятник Екатерине II

Елена Прошина

Одесский городской совет поддержал проект о демонтаже и переносе памятника Екатерине II. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Горсовет Одессы решил демонтировать памятник Екатерине II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника Екатерине II», — написал он.

По словам Гончаренко, за демонтаж монумента проголосовали десять членов горсовета, еще шесть отсутствовали.

Предполагается, что памятник Екатерине II перенесут с Екатерининской площади в парк Имперского и Советского прошлого.

Напомним, что за демонтаж монумента в октябре проголосовало большинство жителей города. Инициативу, в частности, поддержал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее в Одессе также приняли решение о сносе бюста российским писателю и полководцу Максиму Горькому и Александру Суворову.

В мире,Геннадий Труханов,Алексей Гончаренко,Александр Суворов,Верховная Рада,
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