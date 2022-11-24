Горсовет Одессы решил демонтировать памятник Екатерине II

Одесский городской совет поддержал проект о демонтаже и переносе памятника Екатерине II. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
«На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника Екатерине II», — написал он.
По словам Гончаренко, за демонтаж монумента проголосовали десять членов горсовета, еще шесть отсутствовали.
Предполагается, что памятник Екатерине II перенесут с Екатерининской площади в парк Имперского и Советского прошлого.
Напомним, что за демонтаж монумента в октябре проголосовало большинство жителей города. Инициативу, в частности, поддержал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Ранее в Одессе также приняли решение о сносе бюста российским писателю и полководцу Максиму Горькому и Александру Суворову.