В Сирии призвали добиться изоляции Запада

Коллективный Запад нуждается в военных конфликтах, чтобы сохранить свое доминирующее положение в мире, заявил президент Сирии Башар Асад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на SANA.

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Отмечается, что важные вопросы международной повестки глава Сирии обсудил во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Асад пояснил, что западные страны следуют «политике развязывания войн для того, чтобы продолжить свое существование». По его мнению, если вооруженные конфликты прекратятся, то система гегемонии Запада будет разрушена.

По оценке сирийского лидера, в России, Сирии и Белоруссии западным государствам не удалось добиться своих целей за счет такой политики. Поэтому они прибегли к жестким экономическим мерам.