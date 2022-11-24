В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

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Местные власти сообщают о прилетах в Кривом Роге, добавляет Telegram-канал «Срочно, Сейчас».

Кроме того, пишут о прилетах в Славянске, Краматорске и Херсоне, ударах в районе Артемовска.

Постпред России при ООН Василий Небензя в четверг, 24 ноября, на заседании организации заявил, что РФ продолжит предпринимать действия для ограничения военного потенциала Украины, сообщает РЕН ТВ.