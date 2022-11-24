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4 часа назад

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Илья Родин

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: youtubeyoutube

Местные власти сообщают о прилетах в Кривом Роге, добавляет Telegram-канал «Срочно, Сейчас».

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Кроме того, пишут о прилетах в Славянске, Краматорске и Херсоне, ударах в районе Артемовска.

Постпред России при ООН Василий Небензя в четверг, 24 ноября, на заседании организации заявил, что РФ продолжит предпринимать действия для ограничения военного потенциала Украины, сообщает РЕН ТВ.

Он пояснил, что удары будут наноситься до тех пор, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах.

В мире,СВО,Василий Небензя,Минобороны России,ООН,
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