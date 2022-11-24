В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
5 часов назад

Молдавия и Грузия задумали создать совместный торговый морской путь

Мария Иванова

Глава МИД Молдавии Нику Попеску рассказал, что Молдавия и Грузия планируют создать прямой торговый морской и речной маршрут. Об этом сообщает Radio Chișinău.

Молдавия и Грузия задумали создать совместный торговый морской путь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О планах двух стран Попеску рассказал после встречи с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.

В 2023 году страны планируют провести двусторонний бизнес-форум.

«Мы готовим рабочую группу, которая оценит, осуществимо ли это и есть ли достаточный интерес для создания прямого морского и речного маршрута», - отметил Попеску.

По его словам, такой путь может соединить молдавский порт Джурджулешты и порт Поти в Грузии. Это позволило бы странам активизировать торговые отношения, а также «облегчило бы торговлю между Южным Кавказом и европейским пространством через Молдавию».

Дарчиашвили подчеркнул, что отношения Грузии и Молдавии должны оставаться динамичными, странам необходимо сотрудничество, особенно в сферах экономики и туризма.

Ранее двусторонние переговоры провели президенты Грузии и Молдавии Саломе Зурабишвили и Майя Санду. Они заявили, что страны будут поддерживать друг друга на пути евроинтеграции.

В мире,Саломе Зурабишвили,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители