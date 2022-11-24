Молдавия и Грузия задумали создать совместный торговый морской путь

Глава МИД Молдавии Нику Попеску рассказал, что Молдавия и Грузия планируют создать прямой торговый морской и речной маршрут. Об этом сообщает Radio Chișinău.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О планах двух стран Попеску рассказал после встречи с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.

В 2023 году страны планируют провести двусторонний бизнес-форум.

«Мы готовим рабочую группу, которая оценит, осуществимо ли это и есть ли достаточный интерес для создания прямого морского и речного маршрута», - отметил Попеску.

По его словам, такой путь может соединить молдавский порт Джурджулешты и порт Поти в Грузии. Это позволило бы странам активизировать торговые отношения, а также «облегчило бы торговлю между Южным Кавказом и европейским пространством через Молдавию».

Дарчиашвили подчеркнул, что отношения Грузии и Молдавии должны оставаться динамичными, странам необходимо сотрудничество, особенно в сферах экономики и туризма.