Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

«Республика Сербская поддерживает европейский путь Боснии и Герцеговины, но не будет идти на какие-либо соглашения для пути в Североатлантический альянс. Мы сотрудничаем с НАТО, этого никто не оспаривает, но никаких решений не будет приниматься по интеграции Боснии и Герцеговины в альянс», - заявил он.