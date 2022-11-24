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5 часов назад

Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Алиса Селезнёва

Республика Сербская не допустит интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Об этом заявил глава республики Милорад Додик, пишет РИА Новости.

Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Республика Сербская поддерживает европейский путь Боснии и Герцеговины, но не будет идти на какие-либо соглашения для пути в Североатлантический альянс. Мы сотрудничаем с НАТО, этого никто не оспаривает, но никаких решений не будет приниматься по интеграции Боснии и Герцеговины в альянс», - заявил он.

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Боснией и Герцеговиной после войны, которая длилась с 1992 по 1995 годы, управляет «совет трех» – президиум, в который входят избираемые каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков.

В состав президиума входит и лидер боснийских сербов Милорад Додик, которого считают пророссийским. В октябре 2022-го он был переизбран. Босния и Герцеговина является участником программы НАТО «Партнерство ради мира», в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA.

В мире,Милорад Додик,НАТО,
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