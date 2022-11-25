В Полтаве осквернили памятник Пушкину

"На памятнике русскому поэту Пушкину в Полтаве появились надписи краской. К правоохранителям на этот счет не обращались", - сообщил в пятницу в эфире регионального телеканала Национальной общественной телерадиокомпании Укра Украины представитель местного районного управления полиции Василий Зуба.

Как пишет издание " Полтавская волна ", мэр Полтавы Александр Мамай осудил этот поступок, отметив, что "решение о сносе, переносе и потребности в памятнике там, где он сейчас, будет принимать территориальная община". Он подчеркнул, что нанесенные на монумент надписи отмоют.

Война с памятниками началась на Украине с 2015 года, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников.