В Полтаве осквернили памятник Пушкину

Памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный в Березовом сквере в Полтаве, осквернили вандалы.
"На памятнике русскому поэту Пушкину в Полтаве появились надписи краской. К правоохранителям на этот счет не обращались", - сообщил в пятницу в эфире регионального телеканала Национальной общественной телерадиокомпании УкраУкраины представитель местного районного управления полиции Василий Зуба.
Как пишет издание "Полтавская волна", мэр Полтавы Александр Мамай осудил этот поступок, отметив, что "решение о сносе, переносе и потребности в памятнике там, где он сейчас, будет принимать территориальная община". Он подчеркнул, что нанесенные на монумент надписи отмоют.
21 ноября сообщалось, что сотрудники коммунальных служб города Кременчуг Полтавской области демонтировали бюст Пушкина во исполнение решения местного городского совета.
Война с памятниками началась на Украине с 2015 года, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников.