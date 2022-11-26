Украинские СМИ сообщили о втором взрыве в Днепропетровске

В Днепропетровске на Украине прозвучал второй взрыв, при этом сигнал воздушной тревоги еще звучит. Об этом говорится в Telegram-канале украинского издания "Суспильне".

Фото: Телеграм-канал «SHOT» Телеграм-канал «SHOT»

"В Днепре снова прозвучал взрыв, сообщают корреспонденты "Суспильного". Воздушная тревога в городе и области продолжается", - говорится в публикации.

Подробности взрыва в городе в данный момент не приводятся.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Днепропетровске. При этом в области объявили воздушную тревогу.

Согласно онлайн-картам воздушных тревог от украинского минцифры, сирены также звучали в соседних Полтавской и Харьковской областях Украины.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.