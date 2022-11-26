В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
44 минуты назад

Украинские СМИ сообщили о втором взрыве в Днепропетровске

Газета.Ruиещё 1

В Днепропетровске на Украине прозвучал второй взрыв, при этом сигнал воздушной тревоги еще звучит. Об этом говорится в Telegram-канале украинского издания "Суспильне".

Украинские СМИ сообщили о втором взрыве в Днепропетровске
Фото: Телеграм-канал «SHOT»Телеграм-канал «SHOT»

"В Днепре снова прозвучал взрыв, сообщают корреспонденты "Суспильного". Воздушная тревога в городе и области продолжается", - говорится в публикации.

Подробности взрыва в городе в данный момент не приводятся.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Днепропетровске. При этом в области объявили воздушную тревогу.

Согласно онлайн-картам воздушных тревог от украинского минцифры, сирены также звучали в соседних Полтавской и Харьковской областях Украины.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители