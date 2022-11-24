Нидерланды пригрозили России ответственностью по делу MH17

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Амстердам не оставит попыток привлечь Россию к ответственности по делу MH17. Об этом он написал в твиттере.

Хукстра отметил, что провел «хороший разговор с дорогой австралийской коллегой Пенни Вонг».

Министры, в частности, обсудили решение суда по делу MH17.

«Этот приговор стал важной вехой на пути к установлению истины и справедливости. Австралия и Нидерланды придерживаются процедур, которые позволят привлечь Россию к ответственности за ее роль в крушении MH17 в соответствии с международным правом», - подчеркнул Хукстра.

Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, Австралии, США, Малайзии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам - Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

В Минобороны РФ заявляют, что «Буки» из России никогда не переправлялись в Донбасс. Фотографии «Бука» в Донбассе, показанные JIT, в ведомстве назвали отфотошопленными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой, которую произвели в Долгопрудном и в конце 1986 года передали в войсковую часть 20152 в Прикарпатье.

17 ноября 2022 года окружной суд Гааги признал Гиркина, Дубинского и Харченко причастными к уничтожению Boeing 777 и заочно приговорил их к пожизненному заключению. Их обязали выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро.