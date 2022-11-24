Гросси:  «Трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС»

«Я провожу консультации и с теми, и с другими. Я бы не согласился с оценкой, что мы не достигли никакого прогресса, я думаю, напротив. Конечно, мы говорим о чем-то сложном <...> Как я считаю, мы движемся вперед», — заявил глава МАГАТЭ.