Гросси:  «Трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организации «очень трудно» определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
«Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает... Наша главная цель - прекратить это, а не играть в обличителей», - сказал Гросси.
Он также отметил, что переговоры между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности на ЗАЭС «продвигаются вперед», однако сторонам непросто «достичь согласованных параметров», поскольку объект находится в зоне боевых действий.
«Я провожу консультации и с теми, и с другими. Я бы не согласился с оценкой, что мы не достигли никакого прогресса, я думаю, напротив. Конечно, мы говорим о чем-то сложном <...> Как я считаю, мы движемся вперед», — заявил глава МАГАТЭ.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что передача ЗАЭС под «международный контроль» будет означать возможность передачи станции Украине. Он добавил, что Россия, в отличие от Украины, следует международным правилам и договоренностям, а значит не будет стрелять по атомной станции.