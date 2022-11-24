Лукашенко предрек полное уничтожение Украины

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти должны пойти на переговоры, чтобы предотвратить «полное уничтожение» страны. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопрос, обсуждались ли переговоры на встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины», - сказал он.
По его мнению, Украина должна остановить конфликт, чтобы начать восстановление, хоть это и будет «тяжело, сложно, трудно».
«Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины», - подчеркнул Лукашенко.
По его мнению, со временем отношения между украинцами и россиянами восстановятся, как это множество раз случалось раньше с другими народами.
«Мы справимся, мы все это загладим. Мы, наверное, сможем объяснить, даже сейчас наше поколение, украинскому народу, что произошло», - заключил Лукашенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит провести публичные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Киев не хочет иметь с РФ «каких-либо отношений за кулисами».
При этом в начале октября Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.