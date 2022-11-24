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26 минут назад

«Все в руках Украины»: Лукашенко обратился к Киеву

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти должны пойти на переговоры, чтобы предотвратить «полное уничтожение» страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко предрек полное уничтожение Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопрос, обсуждались ли переговоры на встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины», - сказал он.

По его мнению, Украина должна остановить конфликт, чтобы начать восстановление, хоть это и будет «тяжело, сложно, трудно».

«Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины», - подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, со временем отношения между украинцами и россиянами восстановятся, как это множество раз случалось раньше с другими народами.

«Мы справимся, мы все это загладим. Мы, наверное, сможем объяснить, даже сейчас наше поколение, украинскому народу, что произошло», - заключил Лукашенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит провести публичные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Киев не хочет иметь с РФ «каких-либо отношений за кулисами».

При этом в начале октября Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

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