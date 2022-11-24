МИД Италии раскрыл свою цель по ситуации на Украине

Правительство Италии считает своей главной целью сделать так, чтобы Украина смогла сесть за стол мирных переговоров, заявил глава МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

«Наша цель – позволить Украине сесть за стол мира. В ближайшие дни я обсужу ситуацию с генеральным секретарем НАТО (Йенсом) Столтенбергом», - заявил Таяни.

Ранее на встрече с главой МИД КНР Ван И Таяни уже говорил о необходимости продвигать любую дипломатическую инициативу для содействия мирному урегулированию конфликта на Украине и избегать «опасной эскалации».

Напомним, несмотря на разговоры о мирном решении конфликта, Рим продолжает поставки вооружения Киеву. Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о намерении внести предложение о продолжении поставок оружия киевскому режиму в течение всего 2023 года.