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1 час назад

МИД Италии: «Наша цель – позволить Украине сесть за стол мира»

Елена Прошина

Правительство Италии считает своей главной целью сделать так, чтобы Украина смогла сесть за стол мирных переговоров, заявил глава МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

МИД Италии раскрыл свою цель по ситуации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наша цель – позволить Украине сесть за стол мира. В ближайшие дни я обсужу ситуацию с генеральным секретарем НАТО (Йенсом) Столтенбергом», - заявил Таяни.

Ранее на встрече с главой МИД КНР Ван И Таяни уже говорил о необходимости продвигать любую дипломатическую инициативу для содействия мирному урегулированию конфликта на Украине и избегать «опасной эскалации».

Напомним, несмотря на разговоры о мирном решении конфликта, Рим продолжает поставки вооружения Киеву. Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о намерении внести предложение о продолжении поставок оружия киевскому режиму в течение всего 2023 года.

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Напомним, декрет, предусматривающий предоставление помощи Украине, в том числе поставки вооружений, парламент Италии одобрил еще в марте.

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