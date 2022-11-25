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42 минуты назад

Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него и предсказал поражение на выборах

Газета.Ruиещё 3

Американский рэпер Йе (ранее известный как Канье Уэст) в своем Twitter рассказал, что во время встречи с экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом политик накричал на него, заявил, что рэпер проиграет на выборах президента США в 2024 году и предложил ему идти на выборы вместе, в качестве кандидата в вице-президенты.

»Трамп, сидя за столом, начал кричать, говоря мне, что я проиграю», — рассказал Йе в одном из видеороликов.

Канье Уэст предложил Трампу быть его «вице-президентом» на выборах

Рэпер, который начал готовиться к президентской предвыборной кампании, рассказал, что самым странным предложением Трампа стала идея пойти на выборы вместе с ним в качестве кандидата в вице-президенты. Таким образом в случае победы этой команды, Йе стал бы 47-м президентом США, а Трамп — 50-м вице-президентом.

Встреча Йе и Трампа произошла в резиденции политика Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее кандидату в президенты США Канье Уэсту «запретили» пользоваться сервисом Apple.

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