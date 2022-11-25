Американский рэпер Йе (ранее известный как Канье Уэст) в своем Twitter рассказал, что во время встречи с экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом политик накричал на него, заявил, что рэпер проиграет на выборах президента США в 2024 году и предложил ему идти на выборы вместе, в качестве кандидата в вице-президенты.