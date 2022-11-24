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2 часа назад

FT: глава Евросовета Мишель планирует приехать в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином

Газета.Ru

Глава Евросовета Шарль Мишель планирует приехать на переговоры с Си Цзиньпином, сообщает газета Financial Times.

FT: глава Евросовета поедет в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что визит главы Европейского совета намечен на 1 декабря — он должен приехать в Пекин на официальные переговоры с китайским лидером.

Ранее стало известно, что главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен не пригласили на встречу главы Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20).

По информации издания, причиной для этого послужили напряженные личные отношения между Мишелем и фон дер Ляйен. Она не разрешила Мишелю присутствовать на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках встречи «Большой семерки» (G7) в Германии в июне, из-за чего ее также не позвали на встречу Мишеля с председателем КНР.

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