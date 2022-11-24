FT: глава Евросовета поедет в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином

Уточняется, что визит главы Европейского совета намечен на 1 декабря — он должен приехать в Пекин на официальные переговоры с китайским лидером.

По информации издания, причиной для этого послужили напряженные личные отношения между Мишелем и фон дер Ляйен. Она не разрешила Мишелю присутствовать на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках встречи «Большой семерки» (G7) в Германии в июне, из-за чего ее также не позвали на встречу Мишеля с председателем КНР.