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1 час назад

Сотни украинских беженцев выселяют из отеля в Ирландии

Ura.Ru

Сотни украинских беженцев, которые проживали в отеле в пригороде Дублина Клондалкине в Ирландии, известили о том, что в скором времени их переселят в неизвестное место. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.

Сотни украинских беженцев выселяют из отеля в Ирландии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Около двухсот украинских беженцев уже несколько месяцев живут в отеле в пригороде Дублина Клондалкине. На прошлой неделе беженцы получили уведомление о том, что с 28 ноября их переселят в пока что неизвестное место», — сообщает агентство.

Украинка, которая проживает в Клондалкине, заявила, что они хотят остаться на прежнем месте. Она добавила, что никто из украинских беженцев не знает, куда их отправят, и никакие локации и ориентиры не известны. Отмечается, что в данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.

Массовые отъезды начались после начала спецоперации России на Украине. Ранее издание Scottish Daily Express сообщало, что в шотландском селе Киллин украинским беженцам дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Также газета The Irish Examiner писала, что помощь украинским беженцам «уничтожает» туристическую сферу Ирландии.

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