Сотни украинских беженцев выселяют из отеля в Ирландии

Сотни украинских беженцев, которые проживали в отеле в пригороде Дублина Клондалкине в Ирландии, известили о том, что в скором времени их переселят в неизвестное место. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Около двухсот украинских беженцев уже несколько месяцев живут в отеле в пригороде Дублина Клондалкине. На прошлой неделе беженцы получили уведомление о том, что с 28 ноября их переселят в пока что неизвестное место», — сообщает агентство.

Украинка, которая проживает в Клондалкине, заявила, что они хотят остаться на прежнем месте. Она добавила, что никто из украинских беженцев не знает, куда их отправят, и никакие локации и ориентиры не известны. Отмечается, что в данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.