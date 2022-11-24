Эксперт: США пытаются разжечь в Восточной Азии конфликт

Соединенные Штаты пытаются дестабилизировать Восточно-Азиатский регион и создать в нем кризисную ситуацию наподобие вооруженного конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал в четверг профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

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"После того как США разожгли российско-украинский конфликт путем расширения НАТО на восток, они пытаются посеять такой же хаос и в Азии", - приводит слова эксперта газета Global Times.

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По его словам, с учетом "авантюрной позиции", которую занял Вашингтон по украинскому вопросу и другим важным международным проблемам, Китай и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стремятся обезопасить себя и не допустить возникновения аналогичных конфликтов. "Страны АСЕАН стали более настороженно относиться к действиям Соединенных Штатов в регионе", - сказал Ли Хайдун.

Как уточнил профессор, в ходе состоявшегося накануне 9-го Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами ("СМОА плюс") КНР "продемонстрировала преемственность своей оборонной стратегии, которая нацелена как на защиту национального суверенитета, так и на сохранение мира, на продвижение взаимовыгодных отношений с соседями".

Газета также ссылается на мнение других, неназванных китайских политологов, считающих, что на "СМОА плюс" Пекин "продемонстрировал искреннюю готовность" к межармейскому взаимодействию для поддержания региональной стабильности, в том числе в районе острова Тайвань и в Южно-Китайском море.

"Благодаря более активному сотрудничеству и солидарности у внешних сил останется меньше лазеек для того, чтобы манипулировать регионом извне", - подчеркнул в интервью изданию эксперт КНР, пожелавший не разглашать свое имя.

Визит министра обороны КНР Вэй Фэнхэ в Камбоджу

На текущей неделе Вэй Фэнхэ посетил Пномпень, где принял участие в "СМОА плюс". В ходе совещания он подчеркнул, что Китай выступает за солидарность и сближение между вооруженными силами разных стран ради поддержания мира на нашей планете. По его словам, межармейское сотрудничество "нужно продвигать с учетом не чьих-то отдельных, а взаимных интересов".

Глава Минобороны КНР также заявил, что Народно-освободительная армия Китая располагает необходимым потенциалом для победы над любыми силами, пытающимися вмешаться в дела Тайваня и китайскую внутреннюю политику. Он напомнил, что тайваньский вопрос - это "проблема, которую должны решать сами китайцы".