Зеленского обвинили в выступлении перед ООН во время обстрела Донецка

«Били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам. Пока по его приказу совершались обстрелы города с многотысячным населением, он обвинял Россию в преступлениях против человечности. Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений — преступлением перед человечностью?!» — возмутился он, пишет ТАСС.