Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности должна уметь реагировать на «информационно-психологические операции проводимые Западом». Об этом сообщает РИА «Новости».
Лукашенко принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, на котором озвучил приоритеты председательства Беларуси в организации в 2023 году.
«Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени. Информационно-психологические операции стали сродни военным – к этому надо быть готовыми», – сказал он.
Он также предложил создать в ОДКБ сеть аналитических институтов, которые будут осуществлять необходимые стратегические исследования. Взаимодействие экспертов стран ОДКБ, считает Лукашенко, привнесет значительный вклад в подготовку концептуальных документов организации.
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