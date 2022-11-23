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43 минуты назад

Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада

Елена Прошина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности должна уметь реагировать на «информационно-психологические операции проводимые Западом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лукашенко принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, на котором озвучил приоритеты председательства Беларуси в организации в 2023 году.

«Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени. Информационно-психологические операции стали сродни военным – к этому надо быть готовыми», – сказал он.

Он также предложил создать в ОДКБ сеть аналитических институтов, которые будут осуществлять необходимые стратегические исследования. Взаимодействие экспертов стран ОДКБ, считает Лукашенко, привнесет значительный вклад в подготовку концептуальных документов организации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы Армении в ОДКБ.

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