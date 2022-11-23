Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада

«Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени. Информационно-психологические операции стали сродни военным – к этому надо быть готовыми», – сказал он.