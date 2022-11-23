Почти во всех областях Украины наступил блэкаут

Россия нанесла серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего большая часть регионов страны осталась без электричества. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на Минэнерго республики.

По данным ведомства, полный или частичный блэкаут 23 ноября наступил в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.

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«Обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение», — уточнили ситуацию в министерстве.

Из-за обстрелов оказались обесточены все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС

Все АЭС, а также большинство ГЭС и ТЭС, расположенных на территории Украины, прекратили подачу электроэнергии. Персонал атомных электростанций был вынужден останавливать работу энергоблоков в аварийном режиме. Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС были отключены от энергосистемы.

Как скоро электричество появится в домах граждан, ведомство пока не прогнозирует. Как заверил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, специалисты уже приступили к ремонту инфраструктуры.

Параллельно власти страны объявили об аварийных отключениях света во всех областях. Они указали, что восстановлению инфраструктуры мешает непогода, в частности мороз и ледяной дождь.

Перебои наблюдаются в работе железных дорог, водонапорных станций и интернета

Проблемы со светом привели к нарушениям в работе транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Так, «Украинские железные дороги» сообщили о перебоях в отправлении поездов и были вынуждены задействовать дополнительные тепловозы.

Повреждения затронули и Киевский метрополитен — составы приходят на станции с большим опозданием, Харьковское метро прекратило работу полностью, и спасатели были вынуждены эвакуировать пассажиров прямо из туннелей.

Кроме того, в части областей Украины прекратилась подача воды в дома.

Вместе с этим начались неполадки с интернетом. По данным сервиса NetBlocks, подключение к сети в стране сейчас находится на уровне 35 процентов от стандартного.

Критическая ситуация с электроэнергией привела к хаосу на улицах городов. Образовались большие очереди на заправках: люди спешат наполнить баки автомобилей и резервуары генераторов, опасаясь дефицита. Аналогичная ситуация наблюдается в супермаркетах — жители начали массово скупать питьевую воду и товары первой необходимости.

Отключения света затронули Молдавию и непризнанное Приднестровье

После российских обстрелов инфраструктуры перебои со светом начались и в соседней Молдавии, которая связана с Украиной едиными системами подачи электроэнергии. Свет пропал на улицах Кишинева и в домах жителей крупных городов.

В связи с этим президент республики Майя Санду выступила со срочным обращением, в котором обвинила Россию в сложившейся ситуации. Она указала, что коммунальщики уже работают над устранением неполадок, а также призвала ускорить интеграцию страны со «свободным миром».

ВОЗ прогнозирует новую волну эмиграции с Украины на фоне критических повреждений инфраструктуры

Энергетическая система Украины понесла критический урон и не может быть восстановлена в короткие сроки. Эта ситуация угрожает стране экономическим коллапсом и новыми волнами миграции за рубеж.

Как пояснил директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, приближающиеся заморозки могут стать «опасными для жизни миллионов украинцев». По его оценкам, покинуть пределы страны из-за разрухи могут еще как минимум 2-3 миллиона граждан.