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1 час назад

Координатор ООН по зерновой сделке покинул свой пост

Елена Прошина

Координатор ООН по черноморской зерновой сделке Амир Абдалла покинул свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя официального представителя генсека организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Координатор ООН по зерновой сделке покинул свой пост
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Абдалла решил уйти с поста координатора ООН по зерновой сделке по личным причинам.

«Гутерриш благодарен ему за усердную работу и самоотверженность», — добавил Хак.

Он отметил, что на данный момент в ООН ищут замену Абдаллы. До тех пор обязанности координатора организации по зерновой сделке будет выполнять его заместитель.

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