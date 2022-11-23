Координатор ООН по зерновой сделке покинул свой пост

Координатор ООН по черноморской зерновой сделке Амир Абдалла покинул свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя официального представителя генсека организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.

По его словам, Абдалла решил уйти с поста координатора ООН по зерновой сделке по личным причинам.

«Гутерриш благодарен ему за усердную работу и самоотверженность», — добавил Хак.