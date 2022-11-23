В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

В США испугалась китайских дронов над Вашингтоном

Елена Прошина

Американское издание Politico сообщает, что сенаторы США встревожены активностью китайских беспилотников, которые совершили «сотни полётов» над стратегическими объектами в Вашингтоне.

В США испугалась китайских дронов над Вашингтоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают авторы издания Брайан Бендер и Энрю Десидеро, в Агентстве национальной безопасности США считают, что дроны могут шпионить за стратегически важными объектами страны. Замеченные беспилотные аппараты относятся к типу развлекательных беспилотников – они имеют встроенную «геозащиту», из-за которой такие модели не могут летать над определенными территориями. Однако владельцы замеченных аппаратов, очевидно, смогли обойти эти меры.

Согласно статье, эта проблема тревожит американские спецслужбы. Вопрос о возможном шпионаже был поднят комитетом Сената США по вопросам внутренней безопасности, торговли и разведки. Однако официальных комментариев представители Сената пока не дают.

Ранее суд в США приговорил гражданина Китая к 20 годам тюрьмы за промышленный шпионаж.

В мире,Армия,Сенат США,АНБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители