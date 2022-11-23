В США испугалась китайских дронов над Вашингтоном

Американское издание Politico сообщает, что сенаторы США встревожены активностью китайских беспилотников, которые совершили «сотни полётов» над стратегическими объектами в Вашингтоне.

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Как сообщают авторы издания Брайан Бендер и Энрю Десидеро, в Агентстве национальной безопасности США считают, что дроны могут шпионить за стратегически важными объектами страны. Замеченные беспилотные аппараты относятся к типу развлекательных беспилотников – они имеют встроенную «геозащиту», из-за которой такие модели не могут летать над определенными территориями. Однако владельцы замеченных аппаратов, очевидно, смогли обойти эти меры.

Согласно статье, эта проблема тревожит американские спецслужбы. Вопрос о возможном шпионаже был поднят комитетом Сената США по вопросам внутренней безопасности, торговли и разведки. Однако официальных комментариев представители Сената пока не дают.