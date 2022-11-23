Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2023 год. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

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"Президент подписал проект бюджета на 2023 год", - написал он в Telegram-канале.

На сайте Верховной рады указано, что в среду документ возвращен с подписью главы государства.

В начале ноября парламент Украины принял закон о бюджете на следующий год. Как ранее подчеркивал Железняк, в нем предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд.

По информации комитета Верховной рады по вопросам бюджета, в 2023 году предельный объем государственного долга увеличен до 6,42 трлн гривен (свыше $172,7 млрд), что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год - более 6,27 трлн гривен (около $169 млрд). В документе предполагается, что ВВП страны вырастет на 3,2%, а потребительские цены увеличатся на 28%.

Доходы бюджета в 2023 году ожидаются на уровне около 1,33 млрд гривен (более $34 млрд), а расходы - более 2,58 трлн гривен (почти $70 млрд). При этом траты на национальную безопасность и оборону составят почти половину всех расходов бюджета, на них заложено 1,14 трлн гривен (более $30,6 млрд).