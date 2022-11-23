Известный рэпер сделал предложение Трампу

Известный американский рэпер Канье Уэст, планирующий участвовать в президентской кампании в 2024 году, заявил, что лично предложил экс-главе США Дональду Трампу присоединиться к нему в качестве «вице-президента». Об этом пишет РИА «Новости».

Уэст рассказал в Twitter, что первый раз побывал в Мар-а-Лаго, флоридской резиденции Трампа. Он добавил, что по дороге к резиденции попал в пробку. В результате, бывшему американскому лидеру пришлось ждать своего гостя.

Рэпер пояснил, что все же провел переговоры с видным политиком. В частности, предложил ему присоединиться к кампании в качестве вице-президента.