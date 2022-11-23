Известный рэпер сделал предложение Трампу

Известный американский рэпер Канье Уэст, планирующий участвовать в президентской кампании в 2024 году, заявил, что лично предложил экс-главе США Дональду Трампу присоединиться к нему в качестве «вице-президента». Об этом пишет РИА «Новости».
Уэст рассказал в Twitter, что первый раз побывал в Мар-а-Лаго, флоридской резиденции Трампа. Он добавил, что по дороге к резиденции попал в пробку. В результате, бывшему американскому лидеру пришлось ждать своего гостя.
Рэпер пояснил, что все же провел переговоры с видным политиком. В частности, предложил ему присоединиться к кампании в качестве вице-президента.
Отмечается, что рэпер не рассказал, что же конкретно ответил ему Трамп. Вместо этого он запостил опрос, в котором предложил подписчикам догадаться, каким был ответ. Значительная часть респондентов (59,3%) предположила, что он согласился на предложение рэпера.