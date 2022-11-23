Тегеран сообщил о гибели более 50 силовиков во время протестов

"Во время недавних беспорядков я сказал европейским официальным лицам, которые утверждают, что защищают права человека, что полиция в Иране проявляла сдержанность и <…> терпение и что более 50 полицейских и [сотрудников] сил безопасности были убиты бунтовщиками с применением огнестрельного и холодного оружия", - цитирует Абдоллахияна иранское агентство ИРНА.