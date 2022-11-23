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8 часов назад

Тегеран сообщил о гибели более 50 силовиков во время протестов в Иране

ТАСС

Более 50 сотрудников силовых ведомств Ирана были убиты, еще несколько тысяч получили ранения и травмы в ходе протестов, сопровождавшихся беспорядками. Об этом заявил в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Тегеран сообщил о гибели более 50 силовиков во время протестов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Во время недавних беспорядков я сказал европейским официальным лицам, которые утверждают, что защищают права человека, что полиция в Иране проявляла сдержанность и <…> терпение и что более 50 полицейских и [сотрудников] сил безопасности были убиты бунтовщиками с применением огнестрельного и холодного оружия", - цитирует Абдоллахияна иранское агентство ИРНА.

Глава МИД Ирана добавил, что "несколько тысяч полицейских и охранников были ранены и получили телесные повреждения".

В Иране уже больше двух месяцев не утихают волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. За это же время в ряде регионов исламской республики произошла целая серия нападений, жертвами которых стали как иранские силовики, так и мирные жители.

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