Тегеран сообщил о гибели более 50 силовиков во время протестов

Более 50 сотрудников силовых ведомств Ирана были убиты, еще несколько тысяч получили ранения и травмы в ходе протестов, сопровождавшихся беспорядками. Об этом заявил в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
"Во время недавних беспорядков я сказал европейским официальным лицам, которые утверждают, что защищают права человека, что полиция в Иране проявляла сдержанность и <…> терпение и что более 50 полицейских и [сотрудников] сил безопасности были убиты бунтовщиками с применением огнестрельного и холодного оружия", - цитирует Абдоллахияна иранское агентство ИРНА.
Глава МИД Ирана добавил, что "несколько тысяч полицейских и охранников были ранены и получили телесные повреждения".
В Иране уже больше двух месяцев не утихают волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. За это же время в ряде регионов исламской республики произошла целая серия нападений, жертвами которых стали как иранские силовики, так и мирные жители.