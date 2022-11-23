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9 часов назад

США отказались признавать РФ спонсором терроризма

Елена Прошина

Россия не вписывается в рамки определения страны — спонсора терроризма, установленного законодательством США, поэтому мы не признаем ее таковой. С таким заявление выступила американский посол по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак, передает «РБК».

США отказались признавать Россию спонсором терроризма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы можем признавать государства спонсорами терроризма, но наше законодательство дает немного другое определение, чем европейские. Буду честной, Россия просто не вписывается в его рамки», — сказала она.

При этом Ван Шак отметила, что Вашингтон довел санкции против РФ до «невероятного уровня», в связи с чем может не давать ей какое-то конкретное определение. По ее словам, присуждение России статуса страны — спонсора терроризма — является «нехорошим вариантом в отношении нее», но в США «изучают другие возможные определения», которые смогут «достигнуть той же цели, что и европейская инициатива».

Новые санкции ЕС против России могут утвердить до конца года

Ранее Европарламент признал РФ «спонсором терроризма» из-за ситуации на Украине. Принятая резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. Документ поддержали 494 депутата из 596.

В мире,Европарламент,
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