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2 часа назад

Кличко сообщил об обстреле Киева

Елена Прошина

В Киеве слышны взрывы. Мэр города Виталий Кличко подтвердил попадание ракеты в один из инфраструктурных объектов столицы. Об этом пишет РИА Новости.

«Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается», — сообщил политик.

Местные СМИ также сообщают о проблемах с водоснабжением и светом в левобережных районах столицы Украины.

Ранее в Киеве, а также еще как минимум в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, серия взрывов произошла в Кременчугском районе Полтавской области. Также взрывы прогремели в районе города Очаков Николаевской области Украины и в Одессе. Также в Днепропетровской области раздавались звуки взрывов из-за работы системы ПВО.

Кличко заговорил об эвакуации части Киева

Напомним, 10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту, в которым ФСБ обвинила украинские спецслужбы, Россия начала массированные атаки по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

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