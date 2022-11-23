В Киеве слышны взрывы. Мэр города Виталий Кличко подтвердил попадание ракеты в один из инфраструктурных объектов столицы. Об этом пишет РИА Новости.

«Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается», — сообщил политик.

Местные СМИ также сообщают о проблемах с водоснабжением и светом в левобережных районах столицы Украины.

Ранее в Киеве, а также еще как минимум в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, серия взрывов произошла в Кременчугском районе Полтавской области. Также взрывы прогремели в районе города Очаков Николаевской области Украины и в Одессе. Также в Днепропетровской области раздавались звуки взрывов из-за работы системы ПВО.