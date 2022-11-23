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11 часов назад

Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине.

ЕП принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге следует, что документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 – воздержались. Всего голосовали 596 парламентариев, сообщает РИА «Новости».

Как отмечает агентство, резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза, но отражает мнение большинства европейских депутатов.

Ранее парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм».

«Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию как государство – спонсором терроризма», – сообщила пресс-служба сейма.

Кроме того, «террористическим режимом» провозгласили Россию парламент Эстонии и сенат Польши, где за это проголосовали все присутствующие депутаты, а позднее и парламент Чехии, где соответствующее постановление получило 129 голосов из 200 возможных.

При этом в Праге сослались на резолюцию Парламентской асссамблеи Совета Европы, в которой Россия не состоит. Резолюции ПАСЕ также имеют сугубо рекомендательный характер.

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