СМИ: в Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу днем в среду, 23 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление городской администрации.
Всех граждан попросили срочно проследовать в укрытия.
Ранее украинские СМИ заявили, что в ряде областей Украины зазвучали сирены. Воздушная тревога сейчас действует в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. Также сообщалось о взрывах в Одессе, однако информации о том, где именно они произошли, пока нет.
Напомним, российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября, после взрыва на Крымском мосту. По данным российских властей, за терактом стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.
15 ноября, Вооруженные силы РФ провели один из наиболее массированных обстрелов, после которых в большинстве регионов начались экстренные отключения света. Сообщалось о взрывах во Львове, Ровно, Харькове, Житомире, Ивано-Франковске и в Сумской области.