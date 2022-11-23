СМИ: в Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу днем в среду, 23 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление городской администрации.

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Всех граждан попросили срочно проследовать в укрытия.

Ранее украинские СМИ заявили, что в ряде областей Украины зазвучали сирены. Воздушная тревога сейчас действует в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. Также сообщалось о взрывах в Одессе, однако информации о том, где именно они произошли, пока нет.

Напомним, российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября, после взрыва на Крымском мосту. По данным российских властей, за терактом стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.