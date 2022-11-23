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12 часов назад

Эрдоган назвал операцию в Ираке и Сирии лишь «началом»

Никита Бородкин

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что операции Вооруженных сил Турции в Ираке и Сирии — лишь «начало мероприятий по обеспечению безопасности» границ. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в воскресенье, 20 ноября, Анкара провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкие войска нанесли удары по городу Кобани и северным районам Ирака — были уничтожены 89 целей. В ночь на вторник, 22 ноября, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции «Коготь-Меч» в Сирии и Ираке.

«Наши начавшиеся операции являются только началом мероприятий по обеспечению безопасности наших границ», — сказал Эрдоган на заседании правящей партии.

Напомним, что ранее президент Турции заявил, что Вооруженные силы страны провели воздушную операцию из-за «отказа России» выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Он также отмечал, что не обсуждал боевые действия с российским коллегой Владимиром Путиным.

В мире,Хулуси Акар,Владимир Путин,Рабочая партия Курдистана,
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