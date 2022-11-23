Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что операции Вооруженных сил Турции в Ираке и Сирии — лишь «начало мероприятий по обеспечению безопасности» границ. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в воскресенье, 20 ноября, Анкара провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкие войска нанесли удары по городу Кобани и северным районам Ирака — были уничтожены 89 целей. В ночь на вторник, 22 ноября, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции «Коготь-Меч» в Сирии и Ираке.

«Наши начавшиеся операции являются только началом мероприятий по обеспечению безопасности наших границ», — сказал Эрдоган на заседании правящей партии.