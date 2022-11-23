Россия, Турция и Иран договорились о  новом раунде «Астаны» по Сирии

Следующий раунд переговоров России, Турции и Ирана в «астанинском» формате по Сирии пройдут в первой половине 2023 года в России. Об этом говорится в трехстороннем заявлении, пишет РИА Новости.
«Договорились провести 20-ю международную встречу по Сирии в Астане в первой половине 2023 года. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать следующую встречу на высшем уровне в Российской Федерации», - говорится в заявлении.
Переговоры по Сирии проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-м раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
Ранее сообщалось, что в рамках «астанинских» переговоров стороны обсудят вопросы безопасности в свете активизации террористов в стране. Главные моменты - стабилизация ситуации, вопросы безопасности.