В Раду внесен законопроект о запрете на Украине РПЦ

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории страны. Об этом сообщила фракция «Европейская солидарность», пишет «Интерфакс».

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В партии отметили, что законопроект призван предотвратить угрозы национальной безопасности страны. А «освобождение Украины от РПЦ» должно стать еще одним шагом к независимости от российского влияния.

Документ предусматривает полный запрет деятельности каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность РПЦ «в канонических, организационных, других вопросах», пояснили в «Европейской солидарности».

Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры. А 22 ноября стало известно о проведении там обысков.

В СБУ назвали их «контрразведывательными мероприятиями», отметив, что намерены не допустить использование лавры «как ячейки русского мира», а также проверить информацию об использовании помещений храмового комплекса для укрывательства диверсантов.