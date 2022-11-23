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11 часов назад

В Киеве объявили воздушную тревогу

Газета.Ruиещё 8

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, следует из данных, опубликованных на онлайн-карте воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

В Киеве объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Telegram-канале городской администрации также предупредили жителей о тревоге.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Всех просим срочно последовать в укрытия гражданской защиты», — говорится в сообщении.

Кроме того, на карте воздушных тревог красным помечены еще 11 областей: Житомирская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Николаевская и другие.

В ночь на 23 ноября воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Сирена также звучала в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, подчеркивал президент РФ Владимир Путин.

В мире,Владимир Путин,
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