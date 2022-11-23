В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
57 минут назад

Мэр Кличко: при самом плохом сценарии, возможно, придется эвакуировать часть Киева

Газета.Ru

Киевский мэр Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild рассказал о риске «худшей зимы со времен Второй мировой войны» для украинской столицы из-за возможного отключения электроэнергии.

Кличко заговорил об эвакуации части Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, придется эвакуировать часть города», — сообщил он, отметив, что власти не хотят подобного развития ситуации.

Кличко также призвал власти ФРГ как можно скорее направить гуманитарную помощь: генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для обороны страны.

Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

Глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее заявил, что все украинские электростанции, за исключением трех атомных, повреждены.

В Евросоюзе считают, что ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины, приближается к критической точке.

В мире,Владимир Кудрицкий,Виталий Кличко,ЕС,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители