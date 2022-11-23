Кличко заговорил об эвакуации части Киева

Киевский мэр Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild рассказал о риске «худшей зимы со времен Второй мировой войны» для украинской столицы из-за возможного отключения электроэнергии.

«Если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, придется эвакуировать часть города», — сообщил он, отметив, что власти не хотят подобного развития ситуации.

Кличко также призвал власти ФРГ как можно скорее направить гуманитарную помощь: генераторы, теплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для обороны страны.

Глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее заявил, что все украинские электростанции, за исключением трех атомных, повреждены.