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2 часа назад

ЦРУ заявило о планах вербовать недовольных россиян

Мария Иванова

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Марлоу заявил, что американская разведка готова к сотрудничеству с россиянами, недовольными политикой РФ по Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

ЦРУ начнет вербовать недовольных спецоперацией россиян
Фото: ТАССТАСС

WSJ отмечает, что Марлоу использовал свое первое публичное выступление с момента вступления в должность в 2021 году, чтобы сделать предложение потенциальным агентам.

Он подчеркнул, что действия РФ на Украине открыли возможности для западных спецслужб по вербовке недовольных россиян.

«Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества», - заявил Марлоу.

The Washington Post ранее рассказало о новой стратегии ФБР по вербовке русскоязычных людей, недовольных действиями РФ на Украине: спецслужба нацелила рекламу в социальных сетях на смартфоны, находящиеся неподалеку от посольства России в Вашингтоне.

Если перейти по ссылке из рекламного объявления, откроется страница, на русском и английском предлагающая адресату лично прийти в здание ФБР в Вашингтоне. На странице обещают, что предоставленная информация будет обрабатываться конфиденциально, а отношение ФБР будет профессиональным и уважительным.

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ЦРУ в начале мая опубликовала в соцсетях инструкции для россиян по передаче информации через зашифрованные каналы на сайт американской разведки.

В мире,ЦРУ,ФБР,
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