В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
3 часа назад

Зеленский пообещал открыть на Украине "пункты несокрушимости" в случае блэкаута

Газета.Ruиещё 1

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе очередного обращения заявил, что в стране в случае блэкаута отроются "пункты несокрушимости".

Зеленский пообещал открыть на Украине "пункты несокрушимости" в случае блэкаута
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via ReutersUkrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

В настоящее время, по словам Зеленского, уже подготовлено около 400 таких пунктов. Они будут работать при администрациях, школах и зданиях Госслужбы по чрезвычайной ситуации. В таких пунктах будут свет, тепло, мобильная связь и интернет. Зеленский подчеркнул, что все услуги будут предоставляться круглосуточно и бесплатно.

Накануне глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что все операторы критической инфраструктуры и органы власти Украины проинформированы о действиях в ситуации возможного блэкаута. На прошлой неделе директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что от трех до десяти дней понадобится на восстановление энергосистемы в случае тотального отключения электроэнергии по всей Украине.

В мире,Владимир Кудрицкий,Владимир Зеленский,Александр Харченко,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители