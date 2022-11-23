Зеленский пообещал открыть на Украине "пункты несокрушимости" в случае блэкаута

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе очередного обращения заявил, что в стране в случае блэкаута отроются "пункты несокрушимости".
В настоящее время, по словам Зеленского, уже подготовлено около 400 таких пунктов. Они будут работать при администрациях, школах и зданиях Госслужбы по чрезвычайной ситуации. В таких пунктах будут свет, тепло, мобильная связь и интернет. Зеленский подчеркнул, что все услуги будут предоставляться круглосуточно и бесплатно.
Накануне глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что все операторы критической инфраструктуры и органы власти Украины проинформированы о действиях в ситуации возможного блэкаута. На прошлой неделе директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что от трех до десяти дней понадобится на восстановление энергосистемы в случае тотального отключения электроэнергии по всей Украине.