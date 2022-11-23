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3 часа назад

The Global Times: США используют НАТО как ловушку для истощения Евросоюза

Елена Прошина

Соединенные Штаты используют НАТО как ловушку для подрыва экономики Европы и ужесточения контроля над политикой Европейского союза. Такое мнение выразили авторы китайской газеты The Global Times со ссылкой на мнение местных экспертов, передает ТАСС.

СМИ: США используют НАТО как ловушку для истощения Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы утверждают, что у властей США «недобрые намерения» насчет государств НАТО, так как они требуют от них увеличения трат на оборонный бюджет. На фоне серьезной инфляции в Европейском союзе и набирающего темпы энергетического кризиса увеличение расходов на оборону может спровоцировать еще большую волну недовольства от жителей европейских стран. США таким способом хотят увеличить свое влияние на правительства стран ЕС.

Директор департамента европеистики Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что энергетический кризис в Европе наступил прежде всего из-за ухудшения отношений с Россией и введенных против нее ограничений. Он уверен, что даже в случае обнаружения альтернативы российским энергоносителям европейские страны по-прежнему будут страдать от высоких цен в этой сфере.

Эксперт подчеркнул, что энергетическая проблема оказала значительное негативное влияние на конкурентоспособность ведущих экономик Европы. Он также заявил, что санкции против России могут обернуться масштабным нарушением производственных цепочек, которые повлияют на поставки продовольствия и вызовут дефицит энергоносителей.

В мире,НАТО,ЕС,
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